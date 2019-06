Тенис Джокович с лекота елиминира квалификант 01 юни 2019 | 18:03 - Обновена 0



Новак Джокович се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след поеда над италианския квалификант Салваторе Карузо с 6:3, 6:3, 6:2. Сърбинът спечели с лекота и записа 24-а поредна победа на турнири от Големия шлем. GSM @DjokerNole

Interview in French after the match Parfait Novak #RG19 #TeamLacoste #Lacoste #Djokovic #NoleFam #RolandGarros pic.twitter.com/OQqRZR8els — NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) June 1, 2019 Джокович спечели последните три титли от шлема след "Уимбълдън" и "Ю Ес Оупън" през миналата година и Откритото първенство на Австралия през януари. Световният номер 1 спести сили за следващите мачове, като надигра 147-ия в ранглисата Карузо за малко повече от два часа игра и за 13-и път в кариерата си достигна осминафиналите на Ролан Гарос. Another great display from the World No.



@DjokerNole defeats Salvatore Caruso 6-3, 6-3, 6-2. #RG19 pic.twitter.com/VOWtbCZ5qZ — ATP Tour (@ATP_Tour) June 1, 2019 Петият в схемата Александър Зверев се класира за четвъртия кръг за втора поредна година след петсетова драма срещу сърбина Душан Лайович - 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. В следващия етап германецът ще играе с шампиона от Монте Карло - Фабио Фонини (Италия), който отстрани испанеца Роберто Баутиста Агут след 7:6 (5), 6:4, 4:6, 6:1.

