Маркес с полпозишън на "Муджело", разочарование за тифозите на Роси

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес спечели полпозишън за предстоящата Гран При на Италия, докато любимецът на публиката Валентино Роси претърпя една от най-неуспешните си квалификации в кралския клас и ще стартира от едва 18-а позиция е неделя. Доктора, който миналата година спечели квалификацията, бе принуден да кара в Q1 заради слабите си резултати в тренировките. Той обаче не успя да излезе от нея, тъй като не прецени добре времето си и и за едва една секунда изпусна възможността да направи последна летяща обиколка на "Муджело". Обиколката на Маркес, с която спечели квалификацията, е и новият рекорд на италианското трасе - 1:45.519 мин. След сесията 26-годишният испанец е на само два полпозишъна от легендата на мотоциклетния спорт Мик Дуън във вечната ранглиста по полпозишъни на кралския клас. @marcmarquez93 denies @FabioQ20 in the dying seconds!



The world champion snatches pole from the French rookie with an all-time lap record! #ItalianGP pic.twitter.com/wxXPIt6G7b — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 Маркес записа най-добрата си обиколка благодарение на въздушната струя от мотора на Андреа Довициозо, който караше пред него. Двамата имаха няколко напрегнати моменти по време на квалификацията, като в крайна сметка Дови, който заема второ място в клсирането зад Марк, ще стартира едва девети. Timed to perfection!



Did this slipstream from @AndreaDovizioso help @marcmarquez93 take pole? #ItalianGP pic.twitter.com/ZyYnZ62HUB — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 Coming through! @marcmarquez93 charges past @AndreaDovizioso as he chases pole position! #ItalianGP pic.twitter.com/UYMFWFGVC1 — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 Зад Маркес от второ и трето място на "Муджело" в неделя ще тръгнат сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро и Данило Петручи с Ducati, който е най-добре представилият се италианец днес. Зад тях на четвърто място ще се нареди Франко Морбидели с втора сателитна Yamaha, следван от Джак Милър със сателитен Ducati и Кал Кръчлоу със сателитна Honda. Съотборникът на Роси Маверик Винялес се пребори за седмо стартово място. Между него и Дови се вмъкна Франческо Баная със сателитен Ducati. Победителят от САЩ със Suzuki Алекс Ринс ще тръгне 13-и, а съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо - пред Валентино на 17-ата позиция.

