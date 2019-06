От Танак продължава да води на рали Португалия въпреки проблем със спирачките

Пилотите на Toyota поведоха на рали Португалия в петъчния следобед и до обяд в събота не изпуснаха първите три места. От Танак продължава да държи първата позиция въпреки проблем със спирачките си. Естонецът приключи първия съботен етап притеснен и на въпрос дали има повреда в колата той показа, че педалът на спирачките е прекалено лек. От първия етап Танак загуби 9 сек от аванса си, но след кратка работа по автомобила заедно с навигатора си изглежда, че проблемът бе разрешен.

Ott Tanak with brake issues in the first stage of Saturday - 50kms still to run - will he lose his lead?



