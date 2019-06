Довициозо постави рекорд за най-висока скорост в MotoGP (видео)

Звездата на Ducati в MotoGP Андреа Довициозо постави нов рекорд за най-висока скорост в шампионата. Той разви 356.7 км/ч на италианското трасе "Муджело" в третата тренировка от състезателния уикенд в Италия, като така подобри собственото си постижение от миналата година от 356.5 км/ч.

356.7 km/h!



The all-time #MotoGP top speed record has GONE! @AndreaDovizioso makes history at Mugello! #ItalianGP pic.twitter.com/f9nxUCSATK