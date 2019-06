Вижте специалната каска на Доктора за ГП на Италия (видео)

В продължение на две десетилетия ветеранът в Световния шампионат по мотоциклетизъм Валентино Роси създаде традицията да кара в домашното си Гран При със специална каска. И тази година Доктора не изневери на традицията и заедно с компанията AGV показа новото творение за Гран При на Италия.

That moment @ValeYellow46 unveils his special helmet for the #ItalianGP



What do you think about its design? pic.twitter.com/PHuNRfnkOI