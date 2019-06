Моторни спортове Петручи с рекорд в третата тренировка от MotoGP в Италия 01 юни 2019 | 12:39 0



Данило Петручи със заводски Ducati записа най-бързата обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Италия и постави нов рекорд за най-бърза обиколка на "Муджело", подобрявайки миналогодишното постижение на Валентино Роси. Петручи записа време от 1:46.056 мин, въпреки лек вирус, с който се бори, и зарадва публиката по трибуните. Другите двама родни герои Валентино Роси и Андреа Довициозо се провалиха в опита си да влязат в топ 10 и не успяха да си гарантират автоматично място в Q2. Така двамата италианци трябва да преминат през Q1 в търсене на полпозишън. Shocks everywhere we look at Mugello! @Petrux9 tops FP3 but @AndreaDovizioso, @lorenzo99, @ValeYellow46 and @Rins42 will ALL go through Q1! #ItalianGP pic.twitter.com/Dp6OKgO2Hi — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 Тренировката на Петручи бе прекъсната за кратко, тъй като екипът му не бе закрепил добре карбоновия капак на задното му колело и италианецът трябваше да направи извънредно спиране в бокса за поправката му. Защитаващият титлата си Марк Маркес с Honda още в началото на тренировката подобри постижението на Франческо Баная от петък. С добри обиколки впечатли и сателитният пилот на Honda Такааки Накагами, който в крайна сметка остана четвърти. В края на тренировката всички пилоти сложиха чисто нова мека задна гума и се опитаха с последна атака да влязат в топ 10, но трафикът на трасето провали опитите на някои от състезателите, сред които бе и Маркес. Той завърши тренировката трети, а пред него остана Пол Еспергаро с КТМ. Frustration showing for @marcmarquez93?



The world champion is on the bubble in ninth! #ItalianGP pic.twitter.com/uyQuk8M1Yw — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 Пети зад Накагами завърши Джак Милър със сателитен Ducati, следван от Фабио Куартараро със сателитна Yamaha и Маверик Винялес със заводска Yamaha. Сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу падна в последните пет минути на пистата, но все пак завърши осми, следван от Франко Морбидели и Франческо Баная. Here is the mistake which cost @ValeYellow46 a place in the top ten! #ItalianGP pic.twitter.com/SAQJI1TkOt — MotoGP™ (@MotoGP) June 1, 2019 За двете печеливши места в Q1 ще се борят Роси, който влезе в чакъла по време на една от най-добрите си обиколки, Дови, съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо и дуото на Suzuki Алекс Ринс, който триумфира в САЩ, и Жоан Мир.

