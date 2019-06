НБА Глобиха Док Ривърс с 50 000 долара 01 юни 2019 | 09:16 0



Doc Rivers: Kawhi is a great player



Nba: Oh is he?! Hold this 50k fine



Doc Rivers: pic.twitter.com/LQFwZ9aZmb — Patch (@PatchMadeTre) 31 май 2019 г.

Асоциацията тълкува думите на Ривърс като опит да извлече ползи от предстоящия трансферен прозорец, в който Ленърд ще бъде свободен агент. Според медиите в САЩ именно Клипърс са един от основните претенденти за подписа на играча.

Doc Rivers gets fined $50,000 for tampering because he compared Kawhi Leonard to Michael Jordan and I still don’t understand why we have tampering rules in the NBA. pic.twitter.com/uycJt1BEkE — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 31 май 2019 г.

В кратък репортаж, излъчен по ЕСПН, Ривърс заяви, че "Ленърд е най-близкия играч до Джордан, който сме виждали. Има много чудесни играчи. ЛеБрон Джеймс е феноменален, Кевин Дюрант е феноменален. Ленърд не е Джордан, но най-много се доближава до него. Той има големи ръце, игра с гръб към коша, може да реализира. Разполага с чудесен отскок, отличен защитник е, а освен това може да стреля и от тройката." Старши треньорът на Лос Анджелис Клипърс Док Ривърс бе глобен с 50 000 долара от Националната баскетболна асоциация, след като преди дни си позволи публично да сравни звездата на Торонто Раптърс Кауай Ленърд с легендата Майкъл Джордан.

