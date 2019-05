Волейбол България - Канада 2:0! Следете мача ТУК!!! 01 юни 2019 | 01:08 - Обновена 1



Срещата ще бъде с по-особен заряд за италианския селекционер на тима ни Силвано Пранди, който след 9 години пауза отново застава начело на националния нотбор. И макар вече на 71, продължава да изпитва същия този глад за победи, с който изведе "трикольорите" до бронзовите отличия на Европейското първенство в Турция през 2009-а.



Въпреки че предварително снижиха очакванията със серия изказвания, че целта в Лигата на нациите е да се обиграе състав за олимпийската квалификация през август, нашите не заминаха на околосветско пътешествие към Аржентина, а оттам и към Китай, просто за да се разходят. България е поставена под мониторинг в турнира, борейки се за оцеляване с Канада, Португалия и Австралия. Затова и две победи до края на седмицата над "кленовите листа" и "мореплавателите" ще дадат една отлична отправна точка, както и нужното самочувствие още преди същинския етап от надпреварата да е започнал.





Flying from the back, it's #8 Todor Skrimov with the big spike! Part of Bulgaria's @BVF_Volleyball 20-25 1st set win over Canada @VBallCanada!



Watch on Volleyball TV: https://t.co/k3qsoXVeb4 #VNL #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen #ingame #highlights pic.twitter.com/o8hmuRJwZl — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 31, 2019

Началото на първия гейм беше по-добро за българите, които поведоха с 4:1 след блокада на Светослав Гоцев и грешка при мрежата на "кленовите листа". Постепенно Канада успя да изравни при 6:6 след аут на Валентин Братоев последван от ас на Грейъм Виграс и блок на Шарън Върнън-Евънс. Канадците дори излязоха напред при 8:6 след нова блокада на Върнън-Евънс и втори ас на Виграс. Атака на Николай Учиков и контра от втора линия на Тодор Скримов и 8:8. България дори поведе с 10:8 след две последователни блокади на Алекс Грозданов и разпределителя Георги Сеганов. Разликата леко нарасна до 12:9 след технично пускане на Скримов, което накара треньорът на Канада Глен Хоуг да вземе тайм-аут. Въпреки това, преднината на България стана 15:11 след ас на Сеганов и 16:12 след нова атака на Скримов. Канада успя да намали до 18:17 след атака на Джон Перин и блокада на плеймейкъра Брет Уолш. Независимо от това, българите си върнаха преднината при 21:18 след атака на Учиков и нова контра на Скримов. В крайна сметка България взе спокойно гейма с 25:20 след отличен блок на Гоцев и силна контра на Учиков.



Втората част започна по-добре за канадците, които поведоха с 4:2 след две атаки на Стивън Маар. България веднага изравни при 4:4 след атака на Николай Учиков и блок на появилия се в игра в края на първия гейм Николай Пенчев. Първото техническо прекъсване пък дойде при минимална преднина за "трикольорите" - 8:7. Равностойната игра продължи до 10:10, след което Канада дръпна с 12:10 след грешка на Георги Сеганов от сервис и блокада на Грейъм Виграс. Разликата стана 15:12 след силна контра на Маар, което накара Силвано Пранди да поиска прекъсване. Все пак, втората техническа пауза дойде при 16:14 за "кленовите листа" след атака на Шарън Върнън-Евънс. Последваха нова силна атака на Върнън-Евънс и успешна блокада на Брет Уолш и 18:14. България успя да намали до 20:19 след отличен двоен блок и контра на Учиков. "Лъвовете" дори стигнаха до равенство при 23:23 след нова мощна контра на Учиков, което принуди Глен Хоуг да вземе тайм-аут. България измъкна втория гейм след 26:24 след две поредни грешки на Стивън Маар.



КАНАДА - БЪЛГАРИЯ 0:2 (20:25, 24:26)

КАНАДА: Брет Уолш, Шарън Върнън-Евънс, Джон Перин, Стивън Маар, Грейъм Виграс, Артур Шварц - Стивън Маршъл-либеро

Старши треньор: ГЛЕН ХОУГ

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Николай Учиков, Валентин Братоев, Тодор Скримов, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов - Мартин Иванов-либеро

