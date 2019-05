Тенис Стивънс и Конта се класираха за 1/8-финалите 31 май 2019 | 21:49 - Обновена 0



Миналогодишната финалистка Слоун Стивънс се класира трудно за 1/8-финалите на “Ролан Гарос”. Поставената под №7 Стивънс победи с 6:3, 5:7, 6:4 словенката Полона Херцог след повече от 2 часа и половина игра. Стивънс можеше да не си отваря такива проблеми, ако бе успяла да реализира някой от четирите си мачбола на свой сервис при 5:4 във втория сет. This is what it means.



After a second set scare, @SloaneStephens zones in to defeat Hercog 6-3 5-7 6-4.#RG19 pic.twitter.com/hrUb7dG39x — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 Американката обаче пропусна възможностите си и даде шанс на опитната си съперничка да изравни. В третия сет Стивънс поведе с 4:0 гейма и се виждаше крайна победителка, но Херцог върна един от пробивите и намали изоставането си до 3:4. В крайна сметка обаче до нов обрат не се стигна и американката ще играе с поставената под №19 Гарбинье Мугуруса (Испания) на осминафиналите.

За място на четвъртфиналите ще играе и хърватката Донна Векич (№23), която спечели неочаквано лесно с 6:4, 6:1 срещу Белинда Бенчич (№15) от Швейцария. Следващата съперничка на Векич ще бъде британката Йохана Конта (№26), която прегази словачката Виктория Кузмова с 6:2, 6:1.



