Моторни спортове Танак поведе на рали Португалия след драма при Hyundai (видео) 31 май 2019 | 21:29 0



копирано

Пилотът на Toyota От Танак поведе на рали Португалия и се движи малко пред своите съотборници Яри-Мати Латвала и Крис Мийк, които заемат второ и трето място. Танак отне лидерската позиция от пилота на Hyundai Дани Сордо, чийто автомобил изгуби мощност и изгасна на няколко пъти по време на третия етап. Смята се, че причината е свързана с горивото, а пред подобен проблем се изправи и друг пилот на Hyundai - деветкратният рали шампион Себастиен Льоб, който изгуби 15 минути. Заради проблема Сордо изпадна от топ 10 и изгуби 18 минути. ...and @DaniSordo with problems in SS3!



Watch #RallydePortugal NOW LIVE on https://t.co/twccZ0hRvh #WRC #WRCLive @rallydeportugal @autodoc_berlin pic.twitter.com/Axk7Jhdi16 — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 31, 2019 В следобедните състезателни отсечки Латвала се опита да стопи изоставането си от Танак, но безуспешно и от 6.9 сек то се превърна в 15.2 сек. Теему Сунинен с Ford Fiesta се изкачи до третото място в петъчния следобед, но проблем със скоростната кутия го прати на шеста позиция и позволи на Мийк да се присъедини към съотборниците си в топ 3. Британецът нямаше особено лек ден, след като интеркомът в автомобила му се развали и неговият навигатор Себастиан Маршал бе принуден да му дава сигнали с ръце. За четвъртото място следобеда спореха временният лидер в Световния рали шампионат (WRC) Себастиен Ожие със Citroen и неговият опонент Тиери Нювил с Hyundai. В крайна сметка белгиецът се пребори за позицията, но е на по-малко от сек пред Ожие. @SebOgier is the only driver to choose both Medium and Hard #Tyres for this afternoon loop. Is it a good call ? Let's find out... @Michelin_Sport #WRC pic.twitter.com/zg57QzaD9m — Arnaud (@ArnaudREMY) May 31, 2019 Съотборникът на Сунинен в M-Sport Ford Елфин Еванс се движеше пред Нювил и Ожие, но проблем с педала на газта го забави и той изпадна извън топ 10 с четири минути изоставане.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 159

1