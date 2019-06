Тенис Надал загуби първи сет, но продължава напред в Париж 31 май 2019 | 21:04 - Обновена 0



Надал започна много убедително двубоя и спечели първите два сета за общо 75 минути, като в тях постигна по два пробива. Изразителният старт явно успокои втория в основната схема и в третия сет той започна да допуска все повече грешки. Това даде шанс на Гофен, който успя да се възползва от него и с пробив в деветия гейм да поведе с 5:4, а веднага след това и да намали изоставането си в сетовете.

David can’t Goliath @RafaelNadal powers home a 6-1 6-3 4-6 6-3 to claim his spot in the round of 16.#RG19 pic.twitter.com/fQVMDgADeG — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 Испанецът обаче показа, че колебанията му са били моментни и четвъртия гейм на четвъртия сет спечели подаването на противника си за 3:1, след което със стабилна игра на свой сервис затвори и мача.



В следващия кръг Надал ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро, който победи французина Корентен Муте с 2:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4 след 3 часа и половина игра.

La 10e est la bonne @YacaMayer se qualifie pour les huitièmes de finale de Roland pour la 1e fois en tentatives. Il l'emporte 3-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(3), mettant ainsi fin au parcours du Français Nicolas Mahut.#RG19 pic.twitter.com/MQpDgJJWtu — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 Сънародникът на Лондеро Леонардо Майер също достигна до четвъртия кръг. Това се случи след победа с 3:6, 7:6(3), 6:4, 7:6(3) над Никола Маю. За франския ветеран мачът бе последен в кариерата на "Ролан Гарос" и той напусна корта с насълзени очи, съпровождан от сина си под бурните овации на местната публика.



На осминафиналите Майер ще игра с швейцареца Роджър Федерер, който по-рано днес постигна чиста победа над норвежеца Каспер Рууд.

