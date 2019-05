Европейски футбол Селтик назначи Нийл Ленън 31 май 2019 | 18:59 0



Селтик потвърди, че Нийл Ленън остава клубен мениджър. Договорът на специалиста е за един сезон. През февруари 47-годишният Ленън пое "зелено-белите" за втори път в своята кариера, заменяйки Брендън Роджърс, който премина в английския Лестър. Северноирландският специалист изведе гранда от Глазгоу до титлата и купата на Шотландия. Нийл Ленън беше начело на Селтик и в периода 2010-2014 година. След това води английския Болтън и Хибърниън. Passion. Commitment. Belief.



Celtic Football Club is delighted to announce that Neil Lennon has been confirmed as the new manager of #CelticFC on a 12-month rolling contract. — Celtic Football Club (@CelticFC) May 31, 2019 През сезон 2018-2019 Селтик постигна трети пореден требъл, спечелвайки първо място във Висшата лига, купата на Футболната асоциация на Шотландия, както и купата на Лигата. Ленън е бивш футболист на Селтик, като носи екипа на "зелено-белите" между 2000 и 2007 година. "Огромна чест е отново да бъда начело на тима. Винаги съм си мечтал да се завърна. Доволен съм, че ще водя един от най-големите клубове на света. Тази роля наистина означава много за мен", заяви Нийл Ленън. 0



