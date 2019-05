Англия Фил Невил: Ман Юнайтед е на километри от Ливърпул, Ман Сити и Тотнъм 31 май 2019 | 18:47 - Обновена 0



Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Фил Невил призна, че Ман Сити, Ливърпул и Тотнъм се намират на километри пред бившия му клуб. Настоящият мениджър на женския национален отбор на Англия е сигурен, че ситуацията за "червените дяволи" не е добра през последните сезони, но той все пак изрази надежда, че в лицето на Солскяер, Карик и Майк Филън клуба е намерил точните хора, които да го върнат на правия път. Братът на Гари Невил бе част от щаба на Дейвид Мойс, който наследи сър Алекс Фъргюсън, при "червените дяволи". Phil Neville: 'Over the last five years you’ve seen a team that’s gone away from the vision and philosophy of what the club is all about.' Should be 'last six years'. From when #mufc brought in an Everton manager, Everton coaches and an Everton player https://t.co/Tt3zxZhT5Q — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) May 31, 2019 "През последните пет години виждаме, че отборът се отдалечи от своята философия и цялостната си визия. Манчестър Сити, Ливърпул и Тотнъм наистина изградиха стабилни основи. Манчестър Юнайтед също е изключително стабилен във финансово отношение, но представянето на терена не изглежда така добро. Сити, Ливърпул и Тотнъм имат стил, докато Юнайтед не може да намери своя точен мениджър. Надявам се, че с Оле Гунар Солскяер, Майк Филън, Майкъл Карик и с Ники Бът в академията клубът ще успее да изгради сериозни основи. Знам, че е необходимо дълго време за това. Нещата няма да станат лесно, защото в момента Юнайтед е километри зад тези клубове", заяви Невил британските медии. 0



