Исторически мач и нова победа за Федерер в Париж

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер преодоля и третия кръг на тазгодишното Открито първенство на Франция без да загуби сет. Поставеният под №3 швейцарец надигра норвежеца Каспер Рууд с 6:3, 6:1, 7:6 (8) на втория по големина корт на турнира “Сюзан Ленглен”. @rogerfederer is the first man to reach the fourth round at @rolandgarros on 14 occasions. — ATP Tour (@ATP_Tour) May 31, 2019 Днешният мач бе №400 за Роджър Федерер в турнирите от “Големия шлем”. Няма друг тенисист в историята с толкова много срещи на сингъл в турнирите от “Шлема”. Освен това Федерер е и първият тенисист, достигал до осминафиналите на French Open 14 пъти. Ветеранът подобри рекорда на Бъдж Пати, който между 1946 и 1958 година записва 13 поредни участия на осминафиналите на "Ролан Гарос". Швейцарецът (37 години, 305 дни) е и най-възрастният тенисист, класирал се до фазата на последните 16 на "Ролан Гарос" след италианеца Николо Пиатранджели (38 години, 267 дни) през 1972 година.



На 1/8-финалите Федерер ще играе с победителя от мача между непоставените Никола Маю (Франция) и Леонардо Майер (Аржентина). No player has ever contested 400 Grand Slam matches.



@rogerfederer is about to become the first on Court Suzanne-Lenglen. #RG19 pic.twitter.com/NF0Bz67rGN — ATP Tour (@ATP_Tour) May 31, 2019 Шампионът на “Ролан Гарос” през 2009 година нямаше проблеми в първите два сета, а в третия съперникът му оказа доста по-сериозна съпротива. В началото на мача двамата тенисисти печелеха без особени трудности геймовете, в които сервираха и Рууд поведе с 3:2. След това обаче 37-годишният Федерер установи контрол върху събитията на корта и направи серия от 9 поредни гейма. Така той взе с 6:3 първата част и поведе с 5:0 във втората. Последва лек спад в концентрацията на Маестрото от Базел, който при 5:1 трябваше да отразява брейкпойнт. Опитният швейцарец се справи и спаси подаването си, слагайки край на сета - 6:1.

Just another @rogerfederer special at #RG19



: @Eurosport_UK | @rolandgarros pic.twitter.com/v62eGduQ8E — ATP Tour (@ATP_Tour) May 31, 2019 Третата част започна оптимистично за норвежеца, който реализира ранен пробив и поведе с 2:0. Това обаче не притесни Федерер, който направи рибрейк и бързо изравни за 2:2. Резултатът оттук до края на сета се движеше гейм за гейм без пробиви, въпреки че в седмия гейм швейцарецът пропусна два брейкпойнта. Веднага след това пък Рууд имаше една възможност за пробив в осмия гейм, но не я използва - 4:4. 2009:

2019: ?



: @Eurosport_UK | @rogerfederer | @rolandgarros

pic.twitter.com/X8wUhbzd6V — ATP Tour (@ATP_Tour) May 31, 2019 Двамата тенисисти си размениха по още два гейма, като в нито един от тях нямаше точка за пробив. Така се стигна до тайбрек, в който Федерер поведе с 3:1, но грешка от форхенд на швейцареца доведе до равенство 3:3. Пресилен форхенд на Рууд обаче донесе нов минипробив на Федерер и аванс от 5:3 за швейцареца. При 6:4 Федерер имаше два мачбола, но Рууд ги отрази с чудесна игра под напрежение. Норвежецът си извоюва и сетбол за 7:6, но с отиграване сервис-мрежа Федерер го отрази, а с ас швейцарецът си спечели трети мачбол. При 8:8 Рууд допусна двойна грешка и това означаваше нов мачбол за Федерер, при това при сервис на швейцареца. Последва разиграване на втори сервис на Федерер, при което Рууд даде всичко от себе си в защита, но Федерер успя да сложи край на мача с безпощаден смач.

