Клижан пречупи Пуй с 9:7 в петия сет, Пер с първи 1/8-финал в Париж

Левичарят от Словакия Мартин Клижан сложи край на участието на “Ролан Гарос” на един от представителите на домакините от Франция - №22 в схемата Люка Пуй. Клижан спечели със 7:6 (4), 2:6, 6:3, 3:6, 9:7. Двубоят между двамата започна вчера, но трябваше да се доиграе днес при аванс от 2:1 сета за словака. При днешното подновяване на играта Пуй първоначално изглеждаше доста по-свеж от противника си и взе четвъртия сет с 6:3. Marathon finish!



Klizan dashes the home hope of Pouille 7-6(4), 2-6, 6-3, 3-6, 9-7. #RG19 pic.twitter.com/NXtpx7chGf — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 В решаващата пета част нямаше пробиви до седмия гейм, в който французинът взе подаването на съперника си и малко след това Пуй поведе с 5:3. Клижан обаче не се предаде и намери сили да обърне нещата в своя полза. Словакът направи серия от три поредни гейма, за да поведе с 6:5, а при 8:7 реализира пробив, който се оказа фатален за Пуй. С втория си мачбол Клизан сложи край на тази титанична битка, продължила 4 часа и 7 минути. В следващата фаза Клижан ще играе с №10 в схемата Карен Хачанов (Русия). В решаващата пета част нямаше пробиви до седмия гейм, в който французинът взе подаването на съперника си и малко след това Пуй поведе с 5:3. Клижан обаче не се предаде и намери сили да обърне нещата в своя полза. Словакът направи серия от три поредни гейма, за да поведе с 6:5, а при 8:7 реализира пробив, който се оказа фатален за Пуй. С втория си мачбол Клизан сложи край на тази титанична битка, продължила 4 часа и 7 минути. В следващата фаза Клижан ще играе с №10 в схемата Карен Хачанов (Русия). 1ère pour Paire ! @benoitpaire se qualifie pour la première fois pour les huitièmes de finale de Roland-Garros suite à l'abandon de l'Espagnol Pablo Carreno Busta.#RG19 pic.twitter.com/KQE5N5DmN3 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 Междувременно друг французин - Беноа Пер, се класира за първи път в кариерата си за осминафиналите на турнира от “Големия шлем” в Париж. Пер елиминира в третия кръг Пабло Кареньо Буста след 6:2, 4:6, 7:6 (1) и отказване на испанеца, който преди две години достигна до 1/4-финалите в Париж. Пер чака в следващата фаза японеца Кей Нишикори или сърбина Ласло Джере. Междувременно друг французин - Беноа Пер, се класира за първи път в кариерата си за осминафиналите на турнира от “Големия шлем” в Париж. Пер елиминира в третия кръг Пабло Кареньо Буста след 6:2, 4:6, 7:6 (1) и отказване на испанеца, който преди две години достигна до 1/4-финалите в Париж. Пер чака в следващата фаза японеца Кей Нишикори или сърбина Ласло Джере.

