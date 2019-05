Новаци начело във втората тренировка от MotoGP в Италия

Rookies first and second at Mugello! @PeccoBagnaia springs a Friday practice surprise to edge out @FabioQ20 in FP2! #ItalianGP pic.twitter.com/p7Ji3scqDS — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019

Дебютантът в кралския клас на мотоциклетизма през сезон 2019 Франческо Баная със сателитен мотор на Ducati оглави втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Италия. На второто място зад него остана още един новак – Фабио Куартараро със сателитна Yamaha, който в началото на месеца спечели полпозишън за Гран При на Испания и стана най-младият пилот с полпозишън в историята на шампионата.

Най-доброто време на Баная – 1:46.732 мин – дойде с последната му обиколка, когато не един пилот напредна в подредбата с последната си атака. Сред тях обаче не бе шампионът с Honda за 2018-а Марк Маркес. Испанецът подобри постижението си от първата тренировка, където бе най-бърз, още с втората си обиколка и времето му от нея бе номер 1 до последните минути от 45-минутната сесия.

Шест минути преди финала Данило Петручи от Ducati излезе на първо място, но Пол Еспергаро с КТМ подобри времето му и стана първия пилот за уикенда с обиколка на "Муджело" за под минута и 47 сек. В крайна сметка Петручи завърши тренировката трети пред Еспергаро, а Маверик Винялес с Yamaha остана пети.

Brand new tyres fitted and @Petrux9 rockets up the order!



The Italian goes top as the qualifying time-attacks begin! #ItalianGP pic.twitter.com/iNL6FLSB8q — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019

Ранната обиколка на Маркес му донесе шесто място и бе последван от Алекс Ринс със Suzuki, Кал Кръчлоу със сателитна Honda и Джак Милър със сателитен Ducati. Франко Морбидели с втората сателитна Yamaha допълни топ 10 пред Андреа Довициозо с Ducati.

Инциденти претърпяха Йоан Зарко с КТМ на 11-ия завой от "Муджело" 20 минути преди края на тренировката, а няколко минути по-късно на следващия завой падна и Милър.

@JohannZarco1 is down at turn 11!



The Frenchman is ok but his bike looks very second-hand! #ItalianGP pic.twitter.com/vs5yc60km8 — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019

Валентино Роси остана на 18-о място, на секунда зад Баная, а Хорхе Лоренсо – 20-и, на 1.382 сек от темпото на лидера.