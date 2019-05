Световен футбол Хамес в групата на Колумбия за Копа Америка, но ще тренира с личен треньор 31 май 2019 | 16:04 0



копирано

Титулярният капитан на колумбийския национален отбор Хамес Родригес ще бъде включен в селекцията за турнира Копа Америка, въпреки съмненията, че не се намира в добра форма и има проблеми с издръжливостта. Футболистът игра едва три пълни мача по 90 минути за своя Байерн (Мюнхен) в Бундеслигата и пропусна четири от последните пет мача заради различни мускулни проблеми. Също така той страдаше и от разтежения в прасеца по време на Световното първенство миналата година, когато Колумбия отпадна на осминафинал. James Rodriguez’s stats as Bayern player:



67 matches

15 Goals

20 Assists

~ ca. 90% passing accuracy

~ ca. 3 Key passes per game

~ average rating of ca. 7.5

~ Kicker midfielder of the year 17/18



pic.twitter.com/NKuD81W8TS — Complaxes (@Complaxes) May 23, 2019 "Ние наехме личен треньор за Хамес и имаме 15 дни, за да го вкараме във форма и се надяваме, че ще бъде напълно готов за мача на откриването на Копа Америка срещу Аржентина, заяви селекционерът на колумбийците Карлош Кейрос. Аз ще бъда много щастлив, ако играч като Хамес може да изиграе максимален брой срещи за нашия отбор. Останалите звездни играчи, които попадат в селекцията на страната, са крилото на Ювентус Хуан Куадрадо, нападателят Дуван Сапата, който е втори голмайстор на Серия А и помогна на Аталанта сензационно да вземе квота за Шампионската лига за първи път изобщо. Изненадата е 20-годишният защитник Джон Лусуми от Генк, който беше с основен принос за спечелената шампионска титла на Белгия. Колумбия е в една група с претендента за титлата Аржентина, както и с Парагвай и с гостуващите участници от Катар. Дебютната среща за колумбийците на турнира с Аржентина ще бъде първи мач и за Кейрос, който замени на поста Хосе Пекерман. Турнирът Копа Америка ще се проведе в Бразилия от 14-и юни до 7-и юли. Откриването е на 14-и с мача Бразилия- Боливия. "Време е за работа сега, а не за купон и празненства, заяви опитният португалски специалист. Настроение на победители не би трябвало да владее съблекалнята преди турнира. Трябва да бъдем заедно и сплотени. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 324 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1