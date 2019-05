Тенис Хърватка изхвърли Плишкова от "Ролан Гарос" 31 май 2019 | 16:04 - Обновена 0



Anastasija Sevastova fends off match points to craft a thrilling 6-7(3) 6-4 11-9 win over Elise Mertens in 3 hours and 18 minutes.#RG19 pic.twitter.com/p2o2ou7GA3 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019 Завършиха и две срещи от втория кръг, които започнаха вчера. В едната от тях американката Медисън Кийс (№14) надви участващата с “уайлд кард” австралийка Присила Хон със 7:5, 5:7, 6:3 и ще срещне в следващата фаза рускинята Анна Блинкова. №27 Леся Цуренко (Украйна) пък надделя над сръбкинята Александра Крунич с 5:7, 7:5, 11:9. Цуренко спаси мачбол в 12-ия гейм вчера, а при доиграването днес успя да направи решаващ пробив при 10:9, с което сложи точка на битката на корта между двете. Цуренко е следващата съперничка на миналогодишната шампионка Симона Халеп (Румъния). Поставената под №2 Каролина Плишкова отпадна в третия кръг на тазгодишното Откритото първенство на Франция. Чехкинята загуби с 3:6, 3:6 от хърватката Петра Мартич (№31). В първите пет гейма нямаше пробиви и Плишкова имаше аванс от 3:2. Последва обаче серия от 6 поредни гейма за Мартич, която взе първия сет и поведе с 2:0 във втория. Последва нов миниобрат, като чехкинята поведе с 3:2, но след това шампионката от Рим не взе гейм до края и отпадна от турнира. Мартич пък чака победителката от мача между естонката Кая Канепи и рускинята Вероника Кудерметова.Междувременно станаха ясни имената на още две осминафиналистки. След голяма битка и 5 спасени мачбола поставената под №12 латвийка Анастасия Севастова успя да пречупи белгийката Елизе Мертенс (№20) с 6:7 (3), 6:4, 11:9. На 1/8-финалите Севастова ще играе с чехкинята Маркета Вондрушова, която по-рано днес не даде сет на испанката Карла Суарес Наваро (№28) - 6:4, 6:4.Завършиха и две срещи от втория кръг, които започнаха вчера. В едната от тях американката Медисън Кийс (№14) надви участващата с “уайлд кард” австралийка Присила Хон със 7:5, 5:7, 6:3 и ще срещне в следващата фаза рускинята Анна Блинкова. №27 Леся Цуренко (Украйна) пък надделя над сръбкинята Александра Крунич с 5:7, 7:5, 11:9. Цуренко спаси мачбол в 12-ия гейм вчера, а при доиграването днес успя да направи решаващ пробив при 10:9, с което сложи точка на битката на корта между двете. Цуренко е следващата съперничка на миналогодишната шампионка Симона Халеп (Румъния).

