Чехи изкачиха успешно непристъпната северозападна стена на Чамланг

Expedice Chamlang Nepal 2019 ekáme na poasí, které se v úterý snad umravní. Do té doby vyplujeme as rznými úkoly, které jsou více mén trochu vynucené. Teba chodíme, jak teplý brati, po okolních hrudkách, piem kadá z nich je vtší ne Elbrus. Veer zalezeme kadý do svého bivakovacího pidi stanu a ješt si chvilku pes tenké stny vyprávíme pohádky z tisíce a jedné noci. Já si pak tu do píchodu vysvobozujícího spánku a Hook poslouchá na MP3 zlatého Káju Holky z naší školky. Svým zpsobem náramný klídek a pohoda bez lidí a bez rozptylovadel civilizace. Pesto spánek je neklidný, zatíený nadcházejícími dny, jen pohod budou na svtelné roky vzdálené. . . #maara#marekholecek#chamlang#nepal#expedition#followyourdream#suunto#goalzero#firstascent @mammut_swiss1862 @mercedesbenzvans_cz @hudysport @bigshockcz @devoldczsk @conseq.cz @jetboilczsk

