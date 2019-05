Моторни спортове Дани Сордо поведе на рали Португалия, затруднения за Ожие 31 май 2019 | 13:55 - Обновена 0



"Беше трудно, но съм доволен от карането си. Бях притеснен заради настилката и прахът, но не беше толкова зле", коментира Сордо след края на етапа. SS1: Sordo grabs early lead - https://t.co/lG61pGwJBg pic.twitter.com/7jycMdWozk — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 31, 2019 Дани Сордо със своя Hyundai i20 записа победа в първия етап от рали Португалия и поведе в седмия кръг на сезона в Световния рали шампионат (WRC). Испанецът стартира от по-задна позиция в подредбата и за неговото преминаване на състезателната отсечка макадамовата настилка бе изчистена и той завърши с 4.2 сек преднина спрямо От Танак от Toyota."Беше трудно, но съм доволен от карането си. Бях притеснен заради настилката и прахът, но не беше толкова зле", коментира Сордо след края на етапа. "Петъкът е изключително важен за остатъка от уикенда", допълни Танак, който стратира втори. "Предизвикателството беше голямо". 7 Stages to run today



Live Stream https://t.co/twccZ00g6H#WRC #WRCLive #RallydePortugal @rallydeportugal @AnonimoWatches pic.twitter.com/AKo5PnmLiv — World Rally Championship (@OfficialWRC) May 31, 2019 Топ 3 бе допълнен от Теему Сунинен с Ford Fiesta, чието време бе само 0.2 сек по-слабо от това на Танак. Яри-Мати Латвала с втора Toyota се нареди четвърти с изоставане от четири десети от Сунинен. Той бе следван от уелсецът Елфин Еванс, който към края на етапа имаше притеснения заради лампа, която е започнала да мига на таблото. От M-Sport Ford обаче обявиха, че всичко в автомобила е изправно. На лидера в класирането Себастиен Ожие (Citroen) и на Тиери Нювил (Hyundai) най-много се отразиха първите стартови места. Нювил даде девето време на 14.6 сек зад времето на съотборника си Сордо, а Ожие остана десети, на още 0.9 сек назад.

