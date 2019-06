Бокс Най-важният мач за Антъни Джошуа 01 юни 2019 | 08:23 - Обновена 0



копирано

Професионалният бокс е синоним на милиони. Особено когато става въпрос за големи шампиони. Ако не вярвате, питайте Майк Тайсън и Флойд Мейуедър. Титли, слава, победни серии, статут на легена, признание от фенове и специалисти са най-често използваните причини за посвещаване в бруталния спорт. Поне по думите на звездите в техните безброй интервюта. Но под цялата тази повърхност лежат пачки с американски долара. Да, банкнотата е основната цел на боксьорите от всички краища на планетата. Joshua: I've Already Been Making Statements, I Just Need To Win https://t.co/NgNhltH1Ts pic.twitter.com/cs07unqnsh — BoxingScene.com (@boxingscene) May 31, 2019 Днес Антъни Джошуа ще има удоволствието да сграбчи първата порция пачки в мача срещу Анди Руис – младши. Битката за три от най-престижните пояси в профибокса, плюс още един за цвят или тежест, ще бъде дебютът на непобедения лондончанин в САЩ. Той ще го направи в една от най-емблематичните зали – „Медисън Скуеър Гардън“. Воаяжът зад океана беше планиран доста дълго от промоутъра Еди Хърн. Находчивият боксов организатор изстиска максималното от Великобритания. Джошуа (22 победи, 21 с нокаут) направи нещо уникално, след като изигра последните четири мача на футболни стадиони, които бяха запълнени. В тези срещи той показа, че може с лекота да демонстрира своите умения въпреки цялото напрежение. Направи го със стил при това срещу изключително класни съперници като легендата Владимир Кличко, непобедения Джоузеф Паркър, непредвидимия Карлос Такам и класния Александър Поветкин. Убедителните успехи отвориха нови врати за Джошуа, а след броени часове той ще премине през първата. Както във всяко ново начало и тук имаше драма. Месец преди битката първоначалният съперник на Джошуа – Джарел Милър беше хванат с допинг. При това с три различни забранени вещества. Черното, закръглено и арогантно подобие на Попай Моряка направи всичко възможно да влезе под кожата на британеца с бруталните си закани. Ала се оказа, че възмездието се стовари върху него с цялата сила. Заради глупавата постъпка Милър се прости с гарантиран хонорар от $6.5 млн. долара. С пъти повече от цялата акумулирана сума от неговите досегашни професионални мачове. Вместо него на ринга в Ню Йорк ще излезе Анди Руис – младши (32 победи, 21 с нокаут и 1 загуба). Мексиканецът натрупа реноме като изключително атрактивен боксьор с атакуващ стил. Той беше на косъм да стане световен шампион през 2016-а. Тогава направи много силен мач срещу Джоузеф Паркър, но загуби с доста спорно съдийско решение в Нова Зеландия. От този двубой Руиз записа три победи. Две от тях бяха срещу бивши съперници на Кубрат Пулев – Александър Димитренко и Кевин Джонсън.

На хартия всички предимства са на страната на Джошуа. Той е доста по-високият боксьор от двамата (10 см разлика) и има с 20 см по-добър обсег. Техническият арсенал на британеца е на доста по-добро ниво, а освен това досегашните му съперници са много по-класни от тези на мексиканеца. 29-годишният Руис ще се опита да използва слабостите на Джошуа, които бяха показани в мача срещу Александър Поветкин. Тогава руснакът успяваше да скъсява дистанцията в първите няколко рунда и да пласира тежки крошета. Въпреки попаденията Джошуа устоя и бързо се адаптира срещу подобен стил. Joshua: Ortiz Will Be Quicker To Fight Me Than Wilder Would https://t.co/BmYhmEPqeF pic.twitter.com/Ew218cNAd0 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 30, 2019 Огромен минус за Руис ще бъде и малкото време за подготовка. Той имаше точно месец, за да влезе в топ форма, но историята е показала, че понякога това може да бъде предимство за претендента.

Антъни Джошуа е наясно, че има нужда да направи убедителна и атрактивна първа крачка в новото си приключение. Той ще получи около $25 млн. за този мач. Очаква се сумата да нараства много сериозно за всяка следваща среща, а при евентуално дерби срещу Тайсън Фюри или Дионтей Уайлдър да достигне до колосалните $50 млн. За сравнение хонорарът на Руис е $7 млн. До момента той беше получил най-много $1 млн. за мача с Джоузеф Паркър.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2605 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1