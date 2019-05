Волейбол Силвано Пранди се готви за летящ рестарт 31 май 2019 | 13:00 - Обновена 0



Националите ще търсят поне две победи в Мендоса, имат да си връщат на Канада България ще стартира тази вечер, малко след полунощ, битката си в Лигата на нациите. Лъвовете се изправят срещу Канада в първия си двубой от групата в аржентинския Мендоса, като сблъсъкът ще бъде с по-особен заряд за Силвано Пранди. След 9 години пауза Професора отново застава начело на националния ни отбор. И макар вече на 71, продължава да изпитва същия този глад за победи, с който изведе трикольорите до бронзовите отличия на европейското първенство в Турция през 2009-а. @@@ Въпреки че предварително снижиха очакванията със серия изказвания, че целта в Лигата на нациите е да се обиграе състав за олимпийската квалификация през август, нашите не заминаха на околосветско пътешествие към Аржентина, а оттам и към Китай, просто за да се разходят. България е поставена под мониторинг в турнира, борейки се за оцеляване с Канада, Португалия и Австралия. Затова и две победи до края на седмицата над кленовите листа и мореплавателите ще дадат една отлична отправна точка, както и нужното самочувствие още преди същинския етап от надпреварата да е започнал. Пранди заведе състав от опитни и много талантливи волейболисти, които имат всичко необходимо, за да се противопоставят на тези три противника. Те в никакъв случай не са непреодолими и това може да си проличи в следващите три денонощия. Лъвовете имат да си връщат на канадците, които ни биха на световното първенство миналата година с 3:2 гейма. В общия баланс резултатът с тях вече е равен 5:5 успеха, докато срещу португалците, които са явен аутсайдер в Лигата, имаме загубени само два гейма в пет мача. Аржентина традиционно също е удобен противник при 17 победи и 8 поражения, макар половината от загубите да бяха допуснати през последните 4 години под ръководството на Пламен Константинов. @@@ Очаква се срещу Канада Професора да заложи на рутинирани бойци като близнаците Братоеви, Николай Учиков, Тодор Скримов и Светослав Гоцев, като към тях титуляр най-вероятно ще стартира и Красимир Георгиев при мрежата. Петър Каракашев се очертава титулярно либеро.



БЪЛГАРИЯ vs. КАНАДА Година Шампионат Резултат 1978 Световно п-во 3:1 1998 Световно п-во 3:0 2014 Световно п-во 2:3 2015 Световна лига 1:3 3:2 3:2 1:3 2017 Световна лига 1:3 2018 Лига на нациите 3:0 2018 Световно п-во 2:3 Общо: 10 мача, 5 победи, 5 загуби, 22:20 геймова разлика БЪЛГАРИЯ vs. ПОРТУГАЛИЯ Година Шампионат Резултат 1951 Европейско п-во 3:0 2012 Световна лига 3:0 3:1 3:0 3:1 Общо: 5 мача, 5 победи за България, 15:2 геймова разлика БЪЛГАРИЯ vs. АРЖЕНТИНА Година Шампионат Резултат 1997 Световна лига 3:1 3:1 3:1 3:2 2007 Световна лига 3:0 3:0 3:2 3:0 2007 Световна купа 3:0 2011 Световна лига 0:3 2012 Световна лига 0:3 1:3 3:2 3:2 2012 Олимпийски игри 1:3 2013 Световна лига 3:0 3:1 3:1 2015 Световна лига 3:2 0:3 3:0 1:3 2017 Световна лига 2:3 1:3 2018 Лига на нациите 3:1 Общо: 25 мача, 17 победи, 8 загуби, 57:40 геймова разлика Програма на турнира в Мендоса: Събота (1 юни) 00:10 часа: КАНАДА – БЪЛГАРИЯ 03:10 часа: Аржентина -Португалия Неделя (2 юни) 00:10 часа: Канада - Португалия 03:10 часа: АРЖЕНТИНА – БЪЛГАРИЯ 22:10 часа: ПОРТУГАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ Понеделник (3 юни) 01:10 часа: Аржентина - Канада

