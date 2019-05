Моторни спортове Валентино Роси с участие в 12-часово състезание с Ferrari 31 май 2019 | 12:38 - Обновена 0



MotoGP star Valentino Rossi will contest this year's Gulf 12 Hours in Ferrari 488 GT3 in a “genre change” to his annual car racing exploits https://t.co/U7rg6pfgjX — Autosport (@autosport) May 31, 2019 Звездата на MotoGP Валентино Роси ще участва в т.нар. състезание Gulf 12 Hours в Абу Даби, разкри самият Роси пред италианското издание Sky Italia. Доктора ще кара със своя полубрат Лука Марини и своя съветник и приятел Учио Салучи. Тримата ще си делят автомобил Ferrari 488 GT3 за състезанието, което е насрочено за 14 декември. Деветкратния шампион няма да вземе участие в традиционното рали Монца, което миналата година спечели за седми път. Роси няма да бъде първия MotoGP пилот, който гостува на шампионата, тъй като през 2014 година Хорхе Лоренсо стартира и зад волана на Ferrari 458 със своя екип постигна победа в своя клас.

