Германия Льов в болница, Зорг ще води Бундестима в предстоящите квалиикации 31 май 2019 | 12:13 - Обновена



Селекционерът на германския национален отбор Йоахим Льов е приет в болница заради здравословен проблем. Льов е хоспитализиран в университетската болница във Фрайбург заради нарушено кръвообращение вследствие на запушена артерия след инцидент на една от тренировките, съобщиха от Германския футболен съюз. "Вече се чувствам по-добре, но трябва да почивам в следващия месец", заяви Льов. Joachim #Löw will miss the upcoming European qualifiers against Belarus and Estonia after a sporting accident.



Assistant coach Marcus Sorg will lead the team in his absence https://t.co/C8rrz3vgO5#DieMannschaft pic.twitter.com/VtDMSy1ZEy — Germany (@DFB_Team_EN) May 31, 2019 Помощник треньорът на Бундестима - Маркус Зорг, ще води Германия в евроквалификациите срещу Беларус на 8 юни и Естония три дни по-късно. 0



