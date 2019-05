Моторни спортове Маркес най-бърз на старта на MotoGP уикенда в Италия 31 май 2019 | 12:12 - Обновена 0



@marcmarquez93 is the man to beat at Mugello!



The world champion leads a pair of Ducati's with @Petrux9 pipping @PirroRider for P2! #ItalianGP pic.twitter.com/DYDQzu3c6h — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес започна отлично уикенда на италианската писта "Муджело" с най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Пилотът на Honda даде най-добро време – 1:47.558 мин - в петата си обиколка от общо 20 записани по време на 45-минутната сесия. Пилотите зад Маркес дадоха много близки времена до неговите и в резултат топ 6 бе разделен от само четвърт секунда. Зад защитаващия титлата си в кралския клас се наредиха двама пилоти с Ducati – Данило Петручи и Микеле Пиро, който получи уайлд кард за домашния си кръг в шампионата. Фабио Куартараро със сателитна Yamaha записа четвърто най-добро време, следван от Алейш Еспергаро с Aprilia. Испанецът получи нови аеро елементи за мотора си от своя конструктор и се представяше убедително в тренировката, докато не получи технически проблем 15 минути преди финала й. Mechanical issues for @AleixEspargaro!



Aprilia have been running a new aero fairing this morning and the Spaniard currently lies third, despite this problem on the main straight! #ItalianGP pic.twitter.com/1m9U4cukNj — MotoGP™ (@MotoGP) May 31, 2019 Топ 10 допълниха Джак Милър със сателитен Ducati, следван от Такааки Накагами със сателитна Honda, Пол Еспергаро с КТМ, Кал Кръчлоу със сателитна Honda и Андреа Довициозо със заводски Ducati. Родният герой Валентино Роси остана едва 12-и на 0.8 сек зад Маркес. Хорхе Лоренсо с втората Honda продължава затрудненията си и даде 18-о време.

