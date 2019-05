Световен футбол Паоло Гереро отново ще поведе Перу в Копа Америка 31 май 2019 | 11:52 0



Паоло Гереро ще бъде отново лидер на перуанския национален отбор по време на предстоящия турнир Копа Америка. 35-годишният нападател, който беше наказан заради употреба на наркотици, беше включен в групата на аржентинския селекционер Рикардо Гарека за турнира, който ще бъде проведен от 14-и юни до 7-и юли в Бразилия. What’s that? Paolo Guerrero has scored for Internacional again?



Roll the tape! pic.twitter.com/gXgAId8UkO — The Peruvian Waltz (@PeruWaltz) May 23, 2019 Наказанието на Гереро свърши през април. Той беше санкциониран за положителна проба, след като в кръвта му бяха открити следи от кокаин, приет от футболиста по време на световните квалификации през 2018-а година. Гереро има осем гола за бразилския клуб Интернасионал след завръщането си от наказание. Той беше и водещ реализатор на Копа Америка през 2011-а година с пет попадения. 0



