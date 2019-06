Антъни Джошуа: Пулев, Усик, Хънтър, Фюри и Уайт са моите следващи предизвикателства (видео)

Световният шампион Антъни Джошуа (22-0, 21 KO) се изправи лице в лице с опонента си Анди Руис - младши (32-1, 21 KO) преди сблъсъка помежду им в “Медисън Скуеър Гардън” в Ню Йорк в събота. Британецът ще защитава титлите си на WBA, IBF, WBO и IBO в тежка категория срещу надъхания мексиканец.

SOMEONE MUST PAY!@AnthonyFJoshua is poised and calculated in New York, and will set out to punish Andy Ruiz Jr...



