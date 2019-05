Джошуа се вдъхновява с битките на Мохамед Али, Ивендър Холифийлд, Ленъкс Люис и Джо Фрейзър

Антъни Джошуа планира да гледа видеа и снимки от величествените боксови мачове в историята в „Медисън Скуер Гардън” преди да защитава своите титли в IBF, WBA и WBO срещу Анди Руис – младши.

29-годишният англичанин ще дебютира на територията на САЩ в събота вечерта и ще се подготви, вдъхновявайки се от боеве на Мохамед Али, Ивендър Холифийлд, Ленъкс Люис и Джо Фрейзър, които са провели мащабни боеве именно в залата в Ню Йорк. AJ изпитва огромен респект към историята на бокса, като призна, че е гледал стотици пъти „битката на века” между Али и Фрейзър през 1971-а година.

„Винаги използвам стари боеве за вдъхновение. „Гледам видеа всеки ден, дори и по време на тренировка. Знам, че не го правя само аз. Други боксьори са се били преди мен и ме вдъхновяват да продължа големите мачове в МСГ. Винаги гледам различни боеве – например мачът между Ридик Боу и Андрю Голота е един добър мач за гледане. Бизнесът е огромен и съм късметлия, че съм част от спорта. Какво да ви кажа? В Щатите съм, за да победя. Хората, които губят и не се представят добре, не се записват в историята. Аз съм тук, за да си свърша работата”, коментира AJ пред медиите.

"Руис е добър боксьор, който не се притеснява от мен. У него няма емоции и излишни чувства. Вярвам, че ще даде най-доброто от себе си, опитвайки се да ме победи. Сигурен съм, че този бой ще бъде епичен”, продължи AJ.

Роденият в Бруклин боксьор Джаред Милър бе избран за съперник на Джошуа, но след наказанието му той бе заменен от 29-годишния Руис. „Говорих вече за Милър. Мисля само за това как да победя. Направих изказване много отдавна в Ню Йорк. Не мисля, че на Милър му пука, че няма да се бие с мен на 1-и юни. Вярвам, че ще се завърне и това само чака. Това ми харесва в спорта, че една възможност отпада, но веднага идва друга. Той има шест месеца забрана да се бие, така че ще се завърне бързо – желая му успех”, завърши джентълменски Антъни Джошуа.

Носителят на титлите в тежка категория – Антъни Джошуа, ще се изправи срещу Анди Руис - младши на галавечер в Ню Йорк на 1 юни.

