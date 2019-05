Лека атлетика Карстен Вархолм безапелационен в Швеция 30 май 2019 | 23:23 0



Results of the women’s 100m Hurdles:



1 @Ken_AYE_ 12.52

2 @Hurdle_Holic 12.69 SB

3 Tobi AMUSAN 12.85#StockholmDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/26kJXf0TFC — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 30, 2019 Силен резултат постигна и световната шампионка на 60 м/пр от Бирмингам 2018 Кендра Харисън (САЩ), която спечели убедително бягането на 100 м/пр с 12.52 сек (+1.3 м/сек). Сънародничката й Шерика Нелвис зае втората позиция с 12.69 сек, а Тоби Амюсан (Нигерия) финишира трета за 12.85 сек.







Световният и европейски шампион на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм за пореден път показа, че е цар над препятствията в студено и дъждовно време. Норвежецът триумфира убедително на Диамантената лига в Стокхолм с резултат от 47.85 секунди. На повече от секунда зад него с 49.25 сек втори завърши американецът Ти Джей Холмс, а ирландецът Томас Бар се класира трети с 50.28 сек.Силен резултат постигна и световната шампионка на 60 м/пр от Бирмингам 2018 Кендра Харисън (САЩ), която спечели убедително бягането на 100 м/пр с 12.52 сек (+1.3 м/сек). Сънародничката й Шерика Нелвис зае втората позиция с 12.69 сек, а Тоби Амюсан (Нигерия) финишира трета за 12.85 сек.

