ММА Рашад Евънс обяви кой е най-добрият ММА боец за всички времена 30 май 2019 | 23:02 0



Бившият шампион на UFC в лека-тежка категория Рашад Евънс обяви Джон Джоунс за най-великия ММА боец на всички времена. Двамата се биха през 2012-а. Тогава Джоунс спечели с единодушно съдийско решение. How will you remember Rashad Evans' #UFC legacy? https://t.co/5whhuveUkK pic.twitter.com/laHuheTosf — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 26, 2019 „Без всякакви съмнения Джоунс е най-добрият боец, срещу който съм се бил – коментира Евънс. – А аз съм се изправял срещу легенди като Лиото Мачида, Чък Лидел, Дан Хендерсън. Никой от тях няма уменията на Джоунс. Да, той често се озовава в неприятни ситуации извън октагона. Не бих го нарекъл пример за подражание, но по отношение на бойните качества той е на друго ниво. За мен Джон Джоунс е най-добрият боец в историята на ММА.“ 0



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 110

