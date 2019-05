Бокс Тайсън Фюри: По-добър съм от всякога 30 май 2019 | 22:59 0



Тайсън Фюри демонстрира невероятно самочувствие и вярва в своите умения в поредното си интервю. Той беше цитиран от престижния боксов сайт “Boxingscene“ с изявление, че е готов да се бие срещу абсолютно всеки в тежка категория. When you know you have made it, #vegasbaby @ Las Vegas Strip https://t.co/HhmTFC7rMb — TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 28, 2019 „Те са от плът и кръв. Който и да се изправи срещу мен, резултатът ще бъде един и същ. Щом тези шампиони не могат да ме бият след всичко, което преживях, как смятат да го направят за в бъдеще – попита Фюри. – Ако искате елате през нощта и ме тупнете по главата с бейзболна бухалка с всичка сила. Дори и тогава ще ви набия.“ 0



