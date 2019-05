Бокс Джошуа призна, че иска да се бие с Уайлдър чак след две години 30 май 2019 | 22:57 0



Антъни Джошуа за пръв път призна как неговото желание е да се бие с Дионтей Уайлдър чак след две години. Неговите думи бяха цитирани от медиите след новината за следващия мач на американската звезда в тежка категория. Уайлдър ще се бие с Луис Ортис в мач реванш. Първият мач беше спечелен от шампиона на Световния боксов съвет. People forget #Wilder only took the fury fight cos he thought he would walk through him after two poor warm up fights and two years of donuts and cocaine. Cherry pick went wrong and he lost. Yet he uses this opponent to elevate his success #bumsquad — Mark Lomas (@marklomaslopez) May 29, 2019 „За мен е най-добре да се бия с Уайлдър след две години. Тогава ще бъда по-силен и по-добър. Например сравнете ме как изглеждах преди две години, когато се бих с титлата на Международната боксова федерация с Чарлс Мартин.“ В събота вечер Джошуа ще се бие с Анди Руис – младши.

