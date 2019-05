Лека атлетика Швед изненада фаворитите в скока на дължина 30 май 2019 | 22:56 - Обновена 0



Some huge tailwinds in the long jump! Tentoglou registering a +6! Hopefully the pit has been increased with @JuanMig32331220 about #StockholmDL #DiamondLeague pic.twitter.com/NN2I0QdUNu — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 30, 2019 Световният шампион зала от Бирмингам 2018 Хуан Мигел Ечевария (Куба) успя да се добере до второто място в последния си опит, след като се приземи на 8.12 м (+2.3 м/сек). Олимпийският шампион от Рио де Жанейро 2016 Джеф Хендерсън (САЩ) зае третата позиция с 8.09 м (+1.2 м/сек). Световният шампион от Лондон 2017 Луво Манионга (РЮА) преодоля 8-те метра, но с 8.07 м (+2.9 м/сек) остана четвърти.



Лошите метеорологични условия и силният вятър попречиха за силни резултати и в овчарския скок при мъжете. Там победата с 5.72 м си осигури световният шампион от Лондон 2017 сам Кендрикс, следван от Пьотр Лисек (Полша) с 5.60 м и от Сеито Ямамото (Япония) с 5.48 м.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 60

