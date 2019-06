Лека атлетика Ивет пусна пред себе си само европейската, световната и олимпийската шампионки 30 май 2019 | 22:38 - Обновена 0



Ивет Лалова-Колио завърши четвърта в спринта на 200 метра на Диамантената лига в Стокхолм. Българката финишира за 22.99 секунди (+1.3 м/сек) при изключително тежки метеорологични условия. Преди нея завършиха единствено европейската шампионка Дина Ашър-Смит (Великобритания) с най-добър резултат в света за сезона от 22.18 секунди, олимпийската златна медалистка от Рио де Жанейро Илейн Томпсън (Ямайка) с 22.66 сек и световната шампионка и европейска рекордьорка Дафне Схипърс (Холандия) с 22.78 сек. View this post on Instagram A post shared by I L (@ivet_lalova) on May 30, 2019 at 6:53am PDT “Беше въпрос на оцеляване при тези условия - студ и дъжд. Нямаше как да направя по-добро бягане. Щастлива съм, отново съм част от световния елит. Мисля, че беше добро бягане. За спринта трябва топло време, мускулите трябва да са топли, беше 7-8 градуса и не спираше да вали на загрявката. Поздравления за Дина за този резултат при тези условия. Сега трябва да си почина, да презаредя батериите и да продължа напред. Искам да бягам в още състезания с най-добрите жени в света.



Следващият ми старт ще бъде или на Диамантената лига в Рим, или в Осло, но първо ще имам няколко дни без пътувания и състезания”, каза Лалова-Колио в ефира на Макс Спорт 2 след състезанието.



