Лека атлетика Пето място за Демирева в студен и дъждовен Стокхолм 30 май 2019 | 22:28 - Обновена 0



Results of the women’s High Jump:



1 Mariya LASITSKENE 1.92m

2 Yuliya LEVCHENKO 1.90m

3 Erika KINSEY 1.90m#StockholmDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/OZUVDmYDF8 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 30, 2019 Световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене, която беше напът да отпадне на 1.90 м, си осигури първото място с 1.92 м. Втората позиция с 1.90 м заслужи сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Юлия Левченко (Украйна), а трета със същия резултат завърши представителката на домакините Ерика Кинси.

Сребърната олимпийска медалистка в скока на височина от Рио де Жанейро 2016 Мирела Демирева не успя да се справи с ниските температури и дъждовното време в Стокхолм и завърши на пето място в диамантения турнир. Двукратната сребърна евромедалистка на открито завърши състезанието със само един успешен опит на 1.83 метра, с които се справи от втория път. Българката раздели петата позиция с представителката на домакините Софи Скоог.Световната шампионка в зала и на открито Мария Ласицкене, която беше напът да отпадне на 1.90 м, си осигури първото място с 1.92 м. Втората позиция с 1.90 м заслужи сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Юлия Левченко (Украйна), а трета със същия резултат завърши представителката на домакините Ерика Кинси.

