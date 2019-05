Лека атлетика Перкович не влезе в тройката на Диамантената лига в Стокхолм 30 май 2019 | 20:34 - Обновена 0



It finishes with a Cuban one-two in the Discus with Caballero taking the win with 65.10m.#StockholmDL #DiamondLeague pic.twitter.com/1tP9v8Y5Sp — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 30, 2019 Победата в Стокхолм заслужи кубинката Дениа Кабайеро с 65.10 м, следвана от сънародничката си Яйме Перес с 65.09 м. На трета позиция в мятането на диск се класира китайката Чен Ян с 64.25 м.







Суперзвездата в мятането на диск Сандра Перкович претърпя изненадваща загуба на Диамантената лига в Стокхолм. Хърватката, която е двукратна олимпийска, световна и петкратна европейска шампионка, зае пето място в Швеция с постижение от 63.71 метра. Тя направи само два успешни опита в състезанието, като в другия постигна 63.46 м.Победата в Стокхолм заслужи кубинката Дениа Кабайеро с 65.10 м, следвана от сънародничката си Яйме Перес с 65.09 м. На трета позиция в мятането на диск се класира китайката Чен Ян с 64.25 м.

