България - Бразилия 0:2! Следете мача ТУК!!!

Българските "лъвици" са без победа до момента в Лигата и въпреки трудния съперник, със сигурност ще направят всичко по силите си да запишат първи успех в надпреварата и то срещу Бразилия.



От друга страна "Селесао" е с баланс от 3 победи, 2 загуби и 9 точки, като на турнира в Апелдоорн надделя над домакините от Холандия с 3:2 и отстъпи на Полша с 2:3 гейма.

#VNLWomen Brazil @volei and Bulgaria @BFVolley started their match in Apeldoorn, with the Balkan side scoring the first point. Who’s gonna win this clash?

Stats here: https://t.co/2o7F6c5eYJ

https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/FTMbF6Atht — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 30, 2019 #VNLWomen Brazil @volei and Bulgaria @BFVolley play a balanced match so far. The Bulgarians started leading, but the South Americans answered with plays like this by #1 Mara Leao.

Watch it live https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/ybCP3b5Toy — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 30, 2019

Началото на първия гейм беше по-добро за Бразилия, която поведе с 3:1 след грешка на Нася Димитрова и контра на Ана Паула Боржо. Разликата нарасна до 6:2 след нова контра на Паула и грешка в атака на Мария Данчева. Атака на Силвана Чаушева, аут на Паула и блокада на Мира Тодорова и 6:5. Техническата пауза пък дойде при 8:5 за "Селесао" след две отлични атаки на Ана Беатрис Кореа. Постепенно преднината на бразилките стана 11:6 при сервис на Аманда Франсишко, което накара Иван Петков да поиска тайм-аут. Въпреки това, Бразилия запази предимството си до 16:10 след атака през центъра на Мара Леао. Резултатът стана 18:11 след ас на влязлата за сервис втората разпределителка Роберта Ратцке. Последва блокада на Ана Беатрис, аут на българките и нова директна точка от начален удар на Роберта и 21:11. В крайна сметка момичетата на Зе Роберто взеха без проблеми гейма с 25:18 след силна атака на Габриела Гимараеш.



След равностойното начало и на втората част Бразилия дръпна с 5:3 след успешна блокада на Аманда и аут на появилата се в игра за българския тим Мирослава Паскова. Както и в първия, така и във втория, първото техническо прекъсване дойде при 8:5 за "Селесао". Постепенно България намали до 10:9 след атака на Мира Тодорова и контра на Гергана Димитрова. Двата тима продължиха равностойно до втората пауза, която дойде при 16:14 за бразилките след блок-аут на Габи Гимараеш. Последваха контра блок-аут на Аманда и ас на разпределителката Макрис Карнейро - 18:14 и тайм-аут за Иван Петков. Въпреки това, Макрис направи нова директна точка от сервис и 19:14. Независимо от усилията на българските "лъвици" и предприетите смени от Иван Петков, Бразилия запази предимството си до 22:18 след поредна атака на Аманда. Българките отново намалиха пасива си до 23:22 след две атаки на Гери Димитрова и мощна контра блок-аут на Силвана Чаушева. Все пак, "Селесао" успя да затвори и втория гейм в своя полза при 25:23 след атака на Габи.



БРАЗИЛИЯ - БЪЛГАРИЯ 2:0 (25:18, 25:23)

БРАЗИЛИЯ: Макрис Карнейро, Ана Паула Боржо, Габриела Гимараеш, Аманда Франсишко, Ана Беатрис Кореа, Мара Леао - Лея Да Силва-либеро

Старши треньор: ЖОЗЕ РОБЕРТО ГИМАРАЕШ

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мария Данчева, Силвана Чаушева, Гергана Димитрова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мария Данчева, Силвана Чаушева, Гергана Димитрова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ.

1