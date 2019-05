Рамос обяви дали остава в Реал Мадрид

Това, че хората се съмняват в мен, ме ядосва малко. Тук съм от много години и съм щастлив. Икономическата част остава на заден план. Има огромна разлика между това да искаш да напуснеш и да имаш възможността да го направиш. Беше много тежко, когато загубихме от Аякс. Бяхме елиминирани и много разстроени. Във полуфиналите на Шампионска лига подкрепях Ливърпул, но сега не ме интересува кой ще спечели финала

BREAKING: Sergio Ramos has confirmed he will be staying at Real Madrid. pic.twitter.com/otJfvVZPkE