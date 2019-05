Лека атлетика Откраднаха медалите и бижутата на елитна атлетка 30 май 2019 | 18:11 - Обновена 0



This necklace is something they’ve stolen! Alongside all my other jewellery, British athletics medals and some commemorative medals from Olympics & Commonwealth Games! Please keep an eye out for these items around Manchester if you can! pic.twitter.com/xUKXZY1kFJ — Eilish Mccolgan (@EilishMccolgan) May 29, 2019 Член от семейството й е открил разбития дом, тъй като тя е в Стокхолм, където днес ще участва на турнира от Диамантената лига.



Макколган, която представляваше Великобритания на Олимпийските игри в Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016, реагира остро в социалните мрежи и срещу полицаите, които са пристигнали на мястото на инцидента шест часа, след като са били повикани.



