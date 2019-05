Лубе: Цветан Соколов напуска клуба!

View this post on Instagram

Di essere parte della Lube era un'onore. Ultime 3 anni, in qualle ero parte della quella famiglia erano piene di emozioni forti, momenti difficili e incredibili, di qualle nn solo come giocatore ma anche come persona li ringrazio. Abbiamo fatto tanto insieme, ma insieme abbiamo imparato come dopo le sconfitte di alzarsi insieme e diventare più forti! Ragazzi, spero presto di incontrarsi- come avversari o come compagni di squadra ma una cosa e sicura- sempre come amici! Ogni una persona, con qualle abbiamo lavorato questi 3 anni, staff e dirigenti, tutti quelli tifosi quali erano con noi sempre...tutti loro nn solo volevano la vittoria e aiutavano alla squadra, loro davano anche una parte da loro stessi, ecco perché la e vero - Lube nel cuore! Grazie di tutto e vi dico un arrivederci e nn adio! #tuttiinsieme #lubevolley #noisiamolube #lubenelcuore #volleyball #pallavolo #italia #legavolley #campioni #tsvetansokolov #tsteamsupport #famiglia

