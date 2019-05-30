Халф на Интер е с най-много пробягани километри в Серия “А”

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Италия
Полузащитникът на Интер Марсело Брозович е футболистът с най-много пробягани километри през сезона в Серия “А”. Хърватинът е записал средно по 12.505 км. на мач. В последния кръг срещу Емполи Брозович е пробягал 11.864 км. Втори по този показател е футболистът на Болоня Адам Наги, а трети е Николо Барела.
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(Гост) 4
отговор
мишоцци, яжте ми кашона! Рейтинг: 2 0
(Гост) 3
отговор
Бронзович е жалък.Ще му остане само бягането.Оня пуши по 3 кутии цигари на ден и тоя шапшал бяга да го покрива.С две думи - тъпанарски отбор. Рейтинг: 7 9
(Гост)
I te smilam oligofren Рейтинг: 4 2
(Гост) 2
отговор
А като гледам Ти или Вие играете в Интер и сте много велики! Рейтинг: 4 4
(Гост) 1
отговор
Муха без глава. Супер измислен футболист Рейтинг: 11 14
(Гост)
Точно. Рейтинг: 6 8