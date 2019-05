Тенис Серина Уилямс даде само 5 гейма на японка 30 май 2019 | 16:43 0



Носителката на рекордните в “Оупън ерата” 23 титли от “Големия шлем” Серина Уилямс се класира за третия кръг на Откритото първенство на Франция. 37-годишната американка, която е трикратна шампионка в Париж, надделя над японката Куруми Нара с 6:3, 6:2. Half way there...



Serena with the first set over Nara 6-3.#RG19 pic.twitter.com/8q7VAIehf0 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2019 Уилямс, която в последно време е измъчвана от проблеми с коляното, реализира първия си пробив едва в осмия гейм на първия сет - за аванс от 5:3. Малко по-рано, в шестия гейм, Серина пропусна 6 брейкпойнта, което позволи на Нара да се добере до 3:3. С 6:3 Уилямс взе първата част, а във втората ветеранката поведе с 5:1 и нямаше проблеми със затварянето на мача. Serena's signature celebration.



Serena's signature celebration.



Into the 3R with a 6-3 6-2 win over Nara.#RG19 pic.twitter.com/GFMAeMlN0t — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2019 Уилямс спечели мача за 67 минути, като записа 10 аса, 0 двойни грешки, 36 печеливши удара и 21 непредизвикани грешки. В третия кръг тя ще играе със сънародничката си София Кенин.



