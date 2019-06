Тенис Осака надви Азаренка след голяма битка 30 май 2019 | 15:48 - Обновена 0



Във втората част Азаренка поведе с 4:2 и опря японката до стената. Светованата №1 обаче бързо върна пробива, изравнявайки за 4:4. При 5:6 Азаренка сервираше за оставане в сета и геймът се превърна в маратон, в който беларускинята спаси 3 сетбола, но при четвъртия се предаде.

Comeback complete.@Naomi_Osaka_ secures a place in the third round 4-6 7-5 6-3 over Azarenka.#RG19 pic.twitter.com/gjOUsw7qId — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2019 В решаващата трета част Осака поведе с 5:1 и изглеждаше, че противничката й е готова да развее бялото знаме. Това обаче не се случи - Азаренка отрази мачбол в седмия гейм,в който спечели подаването на Осака. Азаренка взе и следващия гейм, съкращавайки преднината на японката на 3:5. Заемащата 43-о място в световната ранглиста в момента Азаренка дори имаше брейкпойнт за 4:5, но Осака успя да удържи подаването си, с което взе сета и мача.



В третия кръг 21-годишната японка ще се изправи срещу чехкинята Катерина Синякова, която се справи с поставената под №29 гъркиня Мария Сакари със 7:6 (5), 6:7 (8), 6:3.

It takes a village...



A shout out to @Naomi_Osaka_'s team.#RG19 pic.twitter.com/NIn5vRlGWq — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2019 Още няколко мача от днешната програма се изиграха при дамите. №8 в схемата Ашли Барти (Австралия) надделя над американката Даниел Колинс със 7:5, 6:1, а 17-годишната Аманда Анисимова сложи край на участието на №11 Арина Сабаленка (Беларус). Тийнейджърката от САЩ победи с 6:4, 6:2 само за 1 час и 14 минути, след като Сабаленка допусна 8 двойни и общо 35 непредизвикани грешки.



Финалистката в надпреварата през 2010 година Саманта Стоусър (Австралия) отпадна след поражение от Екатерина Александрова (Русия) с 3:6, 6:1, 4:6. След поделено надмощие в първите два сета, в третата част Александрова стартира с пробив и запази преднината си до края. Следващата съперничка на рускинята ще бъде 21-годишната квалификантка Альона Болсова Задойнов (Испания). Натурализираната молдовка Болсова, 137-а в световната ранглиста, за първи път достигна до третия кръг в турнир от “Големия шлем” след успех със 7:6 (5), 7:6 (3) над румънката Сорана Кърстя.

1