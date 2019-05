Тенис Тийм се поизмъчи, но се пребори с казахстанец 30 май 2019 | 14:57 0



Merci, Paris.@ThiemDomi into the third round with a 6-3 6-7(6) 6-3 7-5 win over Bublik.#RG19 pic.twitter.com/Gpdxz6WNO8 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2019 В третия кръг Тийм ще мери сили с уругвайския ветеран Пабло Куевас, който елиминира №28 в схемата Кайл Едмънд. Британецът имаше тежък петсетов мач с французина Жереми Шарди в първия кръг и днес нямаше сили за битка, като се отказа при резултат 7:6 (3), 6:3, 2:1 за Куевас. Миналогодишният финалист Доминик Тийм имаше известни проблеми, но все пак спечели мача си от втория кръг на “Ролан Гарос” с Александър Бублик (Казахстан). Поставеният под №4 Тийм пречупи съперника си с 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5. В четвъртия сет Бублик водеше с 5:2 и петата част изглеждаше почти неизбежна, но със серия от 5 поредни гейма австриецът обърна изцяло резултата в своя полза.В третия кръг Тийм ще мери сили с уругвайския ветеран Пабло Куевас, който елиминира №28 в схемата Кайл Едмънд. Британецът имаше тежък петсетов мач с французина Жереми Шарди в първия кръг и днес нямаше сили за битка, като се отказа при резултат 7:6 (3), 6:3, 2:1 за Куевас.

