Реч на Рузвелт вдъхновила Григор Димитров

"Преди турнира бяхме с приятели на вечеря. Един от тях ме попита дали съм чел за тази реч на Рузвелт. Казах му, че не съм и същата вечер проверих и прочетох. Впечатлиха ме и се вдъхнових от тях. Това ми даде едно спокойствие", разкри Григор след победата си.



Man in the arena..#RG19 pic.twitter.com/HTPGlNhEqz — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) May 26, 2019

През 1910 г. Рузвелт изнася реч в Сорбоната в столицата на Франция, в която говори за "Мъжът на арената". Един от най-силните пасажи не речта, която е 35 страници, гласи: "Не критикът има значение, не човекът, който изтъква как силните се препъват или къде онези, които вършат полезни дела, са могли да ги на правят по-добре. Уважение заслужава човекът, който действително излиза на арената, чието лице е белязано от прах, пот и кръв, който се стреми към целта без страх, който греши и отново и отново не улучва целта, защото няма усилие без грешки и недостатъци. Който знае какво е да си безкористен и се посвещава на кауза знае, че мястото му никога няма да бъде сред боязливите и студени душици, които не познават нито победата, нито поражението".

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж Григор Димитров се е вдъхновил от реч на президента на САЩ Теодор Рузвелт, която той изнася в Париж през 1910 г. 28-годишният българин излезе за мача си срещу Марин Чилич от втория кръг на "Ролан Гарос" с надпис на маратонките си - The Man in The Arena, което е препратка към знаменитата реч на Рузвелт. След това успя да надделее в маратонска битка с хърватина."Преди турнира бяхме с приятели на вечеря. Един от тях ме попита дали съм чел за тази реч на Рузвелт. Казах му, че не съм и същата вечер проверих и прочетох. Впечатлиха ме и се вдъхнових от тях. Това ми даде едно спокойствие", разкри Григор след победата си.

