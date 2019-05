ММА Готвят страхотен мач за UFC 240 30 май 2019 | 12:49 - Обновена 0



Крис Сайборг е пред завръщане в клетката, а преговорите за мач между нея и Фелисия Спенсър са в напреднал стадий. Дейна Уайт и компания подготвят мегасблъсъка в категория „перо“ за UFC 240, информира „ESPN“. Бойната галавечер ще бъде на 27 юли в Канада. Главното събитие на вечерта ще бъде мачът за титлата в категория „перо“ при мъжете – Макс Холоуей срещу Франки Едгар. „Сайборг – Спенсър“ ще бъде подглавния мач. BREAKING: UFC is finalizing Cyborg Justino’s next bout, against former Invicta FC champion Felicia Spencer, UFC president Dana White tells @ESPN. Co-main event for UFC 240 on July 27 in Edmonton. Non-title bout. pic.twitter.com/kozQBX6qKs — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) May 29, 2019 При последната си поява в Октагона Сайборг (20-2 MMA, 5-1 UFC) претърпя поражение от Аманда Нунеш. Спенсър (7-0 MMA, 1-0 UFC) е бивша шампионка на „Invicta FC“. По-рано този месец разочарова Мегън Андерсън. boec.bg 0



