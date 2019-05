Драган Станкович премина в Пиаченца! Ще се завърне в Лубе през следващия сезон

View this post on Instagram

A seguito dei colloqui intercorsi tra l’atleta Dragan Stankovic e la dirigenza del Club, si è deciso di programmare il rapporto con il centrale per le prossime stagioni, lasciando però a lui la possibilità di giocare con continuità nella stagione 2019-20 in un’altra importante società di SuperLega Dalla stagione successiva 2020-21, il giocatore avrà facoltà di rientrare alla Cucine Lube Civitanova. La Lube Volley augura le migliori fortune sportive per la prossima stagione al suo capitano e lo ringrazia per aver dimostrato sempre di essere un atleta esemplare in campo e fuori “Per me sarà importante poter disputare una intera stagione restando in campo con continuità – dichiara @dragan_stankovic7 – ma, dopo questa esperienza, sono certo che nel mio futuro ci sarà ancora la Cucine Lube Civitanova. Ringrazio i tifosi per le splendide vittorie che abbiamo conquistato insieme nell’anno appena concluso e do appuntamento a tutti a molto presto” . #noisiamolube #finoallultimopunto #convoi #lubevolley #civitanovamarche #WMHA #campioniditalia #campionideuropa #superlega #credembanca #clvolleym #volleyball

