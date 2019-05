Тенис Григор Димитров пред Sportal.bg: Отдавна не бях изпитвал подобна емоция 30 май 2019 | 09:42 0



"Отдавна не бях изпитал подобна емоция. Първият мач пак беше в пет сета, но беше много по-различен. Днес усещането беше страхотно, наистина отдавна не ми се беше случвало, сподели Григор пред Sportal.bg. - Знаех, че всяка една топка означаваше нещо и времето сякаш прелетя. Когато свърши мача, си казах, че физически съм добре. Това ми дава още по-голяма увереност. Само се надавям, че рамото ще се държи."



Въпреки че пропусна доста възможности в първия и третия сет, Димитров продължи да играе уверено и това даде резултат, като успя да стигне до крайния успех. "В такива мачове, особено на червено, надеждата умира последно. Винаги може да има възможност до края. Знам как Марин обича да играе, къде сервира във важните моменти, коментира той. - В първата част на мача имаше прекалено много възможности, които не използвах. Със сигурност мачът можеше да изглежда много по-различно, но продължавах. Тайбрекът на четвъртия сет бе решителен момент. Започнах отлично петия сет, чувствах се добре физически и се опитах да го движа повече, да го притисна".



In a battle of former top 3 players, Grigor Dimitrov gets his most significant win of the year, beats Marin Cilic 6-7(3), 6-4, 4-6, 7-6(2), 6-3 to reach the 3rd round at #RG19.



His first top 20 win in more than a year...



[getty] pic.twitter.com/jisQdpcaYc — José Morgado (@josemorgado) May 29, 2019

"Няма съмнение, че това беше много важен мач за мен. Имах проблеми последните два-три месеца. Сега всяка победа, която постигна, я оценявам. Няма значение срещу кого е", допълни той.



Григор вярва, че тази победа може да даде друга насока на сезона му след тежките последни няколко месеца: "В момента мога да видя само позитиви. Мога да извлека много от този мач и да гледам напред. Мисля, че направихме страхотен мач. Уважавам Марин страшно много, той не се отказва до края. Тази победа ще ми даде още увереност. Надявам се да се окаже повратна точка".



Следващият съперник на българина ще е неговият добър приятел Стан Вавринка, с когото ще спорят за място на осминафиналите на "Ролан Гарос" в петък. "Надявам се, че няма и следващият ми мач да е в пет сета, сподели с усмивка Григор очакванията си за предстоящия двубой. - Тренирахме заедно няколко дни преди турнира със Стан. Познаваме се много добре, нямаме някакви тайни. Решително ще е кой ще се възползва от първата възможност."



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

