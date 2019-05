ЦСКА-София следи ситуацията с Асприля

ЦСКА-София следи ситуацията около крилото Данило Асприля, твърди "Тема Спорт". Колумбиецът игра точно две години у нас в Литекс - от началото на 2014 г. до края на 2015 г. Асприля записа общо 60 мача, 23 гола и 11 асистенции в елита, като впечатли със страхотната си техника и дрибъл. Колумбиецът може да бъде определен като един от най-добрите чужденци, минавали през българското първенство. Той игра под ръководството на Люпко Петрович, който сега е консултант на "Армията", а в последните кръгове изпълняваше треньорски функции.

В началото на 2016-а Асприля бе продаден на тима от Обединените арабски емирства Ал Аин, в който остана два сезона (26 мача и 7 гола). През лятото на 2017-а бе преотстъпен на саудитския Ал Фейха за дв сезона, за които има впечатляващите 51 мача и 23 гола. Този сезон е записал 28 срещи и 15 попадения, а тимът му завършва 12-и от 16 тима.

Danilo Asprilla going the long way through Al-Taawon for Al-Fayha pic.twitter.com/f0fRWv9a7d