Тенис Федерер с нова убедителна победа в Париж 29 май 2019 | 19:31 - Обновена 0



копирано



The wheels! ‍



Is there anything @rogerfederer can't do? #RG19 pic.twitter.com/dB0jXIS3wi — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 В първите 9 гейма на мача нямаше дори точка за пробив, но германецът не издържа и се пропука, сервирайки за оставане в сета при 4:5. Вторият сет се развиваше по подобен начин, като швейцарецът пак направи късен пробив, този път за 5:3. Той имаше възможност да сервира за аванс от 2:0 части, но Федерер трябваше да отрази два брейкпойнта в деветия гейм. Все пак ветеранът не допусна усложняване на нещата и с 6:3 взе втория сет. В третата част картината не бе много по-различна и Федерер пречупи съперника си с късен пробив. Разликата бе, че този път Федерер имаше известни проблеми в четвъртия гейм, в който изоставаше с 15:40 при свой начален удар, но съумя да спаси подаването си.

Flawless Federer @rogerfederer manages a 6-4 6-3 6-4 win against Oscar Otte to reach his 15th Roland-Garros 3R.#RG19 pic.twitter.com/9jGQaKLi8b — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 В третия кръг Федерер ще има за съперник норвежеца Каспер Рууд, срещу когото Маестрото от Базел не е играл досега. Рууд също достигна до третия кръг без загубен сет, след като на старта се справи с латвиеца Ернестс Гулбис, а днес елиминира италианеца Матео Беретини. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер не загуби сет и във втория кръг на тазгодишното Открито първенство на Франция. 37-годишният швейцарец надигра с 6:4, 6:3, 6:4 “щастливия губещ” от квалификациите Оскар Оте. Поставеният под №3 Федерер, шампион в Париж през 2009 година, се справи със заемащия 144-о място в световната ранглиста германец за 1 час и 36 минути. Федерер записа 5 аса, 0 двойни грешки, 35 уинъра и 24 непредизвикани грешки.В първите 9 гейма на мача нямаше дори точка за пробив, но германецът не издържа и се пропука, сервирайки за оставане в сета при 4:5. Вторият сет се развиваше по подобен начин, като швейцарецът пак направи късен пробив, този път за 5:3. Той имаше възможност да сервира за аванс от 2:0 части, но Федерер трябваше да отрази два брейкпойнта в деветия гейм. Все пак ветеранът не допусна усложняване на нещата и с 6:3 взе втория сет. В третата част картината не бе много по-различна и Федерер пречупи съперника си с късен пробив. Разликата бе, че този път Федерер имаше известни проблеми в четвъртия гейм, в който изоставаше с 15:40 при свой начален удар, но съумя да спаси подаването си.В третия кръг Федерер ще има за съперник норвежеца Каспер Рууд, срещу когото Маестрото от Базел не е играл досега. Рууд също достигна до третия кръг без загубен сет, след като на старта се справи с латвиеца Ернестс Гулбис, а днес елиминира италианеца Матео Беретини.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1143 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1